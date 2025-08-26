Замглавы Мытищ провел встречу с членами СНТ «Тимирязевец»

Часть жителей садово-некоммерческого товарищества в деревне Никулинское в Мытищах выступила за выход из него, другая — за его сохранение. Помогают решить вопрос сотрудники администрации муниципалитета.

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел вторую встречу с членами садового-некоммерческого товарищества «Тимирязевец». Он подробно разъяснил жителям механизмы и порядок принятия решений.

«Вопросы ликвидации или сохранения садовых-некоммерческих товариществ относятся к компетенции общего собрания собственников. Наша задача — помочь жителям объективно оценить ситуацию и обеспечить прозрачность процесса. В дальнейшем будем содействовать, чтобы жители могли сделать свой выбор осознанно и без давления», — отметил Артур Суворов.

Администрация городского округа Мытищи продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг «Тимирязевца», будет поддерживать открытый диалог с жителями и предпринимать необходимые меры для достижения компромисса.