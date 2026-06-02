Замглавы Мытищ провел проверку содержания придомовых территорий
Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров провел плановую проверку содержания придомовых территорий в центральной части города. В обходе приняли участие представители профильных управлений администрации, депутатского корпуса, управляющей компании, Министерства чистоты, подрядных организаций и технического надзора.
Во время планового обхода провели мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту дома на улице Мира, 5/17. Представители подрядной организации озвучили срок завершения основных работ — 15 июня. Отмостка и цоколь здания будут сделаны в ближайшее время, также продолжается ремонт входных групп. Сотрудники находятся на месте, материал в достатке, ситуация под контролем служб администрации.
«Посмотрели центральную часть города в границах улиц Мира, Щербакова, Пролетарской и Новомытищинского проспекта. Проверили содержание контейнерных площадок, придомовых территорий, входных групп, детских игровых площадок. В настоящий момент на местах находятся дворники, техника, территория в большей части приведена в надлежащее состояние. Остались вопросы к своевременному вывозу строительного мусора, спила деревьев и смета листвы», — рассказал Александр Хаюров.