Замглавы Мытищ посетил научно-производственное предприятие

Заместитель главы городского округа Алексей Воробьев встретился с представителями инженерной компании «МЕРА», чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки со стороны муниципалитета. Целью визита было знакомство с предприятием.

Инженерная компания занимается разработкой, производством и внедрением современного оборудования в области измерительных систем для авиационной, ракетно-космической, энергетической, транспортной и машиностроительной отраслей. «МЕРА» предлагает комплексные решения в сфере высокотехнологичных направлений, таких как цифровые инструменты, цифровизация и роботизация производственных процессов.

«Мы посетили подразделение компании, где работает конструкторское бюро, пообщались с коллективом и руководством. Стоит отметить, что НПП „МЕРА“ уверенно чувствует себя на рынке, здесь работают высококлассные специалисты, что позволяет строить новые планы развития. Со своей стороны муниципалитет готов оказывать всяческую поддержку предприятию», — отметил Алексей Воробьев.