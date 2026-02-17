Замглавы Мытищ посетил Московскую пивоваренную компанию

Заместитель главы городского округа Алексей Воробьев 16 февраля побывал с рабочим визитом в Московской пивоваренной компании — российском производителе и дистрибьюторе алкогольных и безалкогольных напитков. Директор завода Юрий Лобанов во время встречи подробно рассказал о тонкостях производственного процесса и истории развития компании.

Особое внимание руководитель уделил кадровому оснащению: он подчеркнул, что в организации трудоустроено более 1 300 человек, причем 40% из них — жители Мытищ. Московская пивоваренная компания заявила о себе на российском рынке напитков в сентябре 2008 года, представив продукцию собственного производства. Структура предприятия, это не только современный пивоваренный завод, но и собственные дистрибьюторский и логистический центры, что позволило компании контролировать весь цикл от изготовления напитков до их доставки потребителям.

Участники встречи смогли увидеть высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей и проследить ключевые этапы производства — от подготовки сырья до розлива готовой продукции.

Глава Мытищ Юлия Купецкая, пояснила, что для городского округа компания является системообразующим предприятием.