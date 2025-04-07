Замглавы Мытищ Олег Сотник проверил состояние дворов на улице Борисовка

Первый заместитель главы Мытищ и профильные специалисты администрации осмотрели качество содержания внутридворовых территорий вблизи домов № 12А, № 14, № 16 и № 16А на улице Борисовка. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручили в срок до 9 апреля устранить проблему с провалом люка на проезде около многоквартирного дома № 16А.

Вместе с Олегом Сотником территорию проинспектировали руководители профильных управлений администрации Мытищ, директор Леспаркхоза и представители управляющих организаций. Во время проверки комиссия высказала несколько замечаний.

От жителей поступала жалоба о провале люка на проезде около многоквартирного дома № 16А, рабочие уже приступили к устранению этой проблемы. По другим адресам серьезных недочетов не обнаружили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.