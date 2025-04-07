Замглавы Мытищ Олег Сотник проверил состояние дворов на улице Борисовка

Первый заместитель главы Мытищ и профильные специалисты администрации осмотрели качество содержания внутридворовых территорий вблизи домов № 12А, № 14, № 16 и № 16А на улице Борисовка. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручили в срок до 9 апреля устранить проблему с провалом люка на проезде около многоквартирного дома № 16А.
Вместе с Олегом Сотником территорию проинспектировали руководители профильных управлений администрации Мытищ, директор Леспаркхоза и представители управляющих организаций. Во время проверки комиссия высказала несколько замечаний.
От жителей поступала жалоба о провале люка на проезде около многоквартирного дома № 16А, рабочие уже приступили к устранению этой проблемы. По другим адресам серьезных недочетов не обнаружили.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США
«Очередная провокация». Адвокат Ефремова — о якобы банкете в честь выхода актера по УДО
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте