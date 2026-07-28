Замглавы Мытищ обсудил с жителями благоустройство Фабричной улицы

25 июля в микрорайоне Пироговский на улице Фабричной прошла встреча заместителя главы городского округа Артура Суворова с жителями. Главной темой обсуждения стало озеленение и благоустройство территории, где в рамках губернаторской программы установят новую игровую площадку.

Устройство основания детской площадки на объекте уже завершено. В ближайшее время подрядчики приступят к установке малых архитектурных форм. Участники встречи уделили особое внимание вопросам озеленения прилегающей территории, а также судьбе старой липы, ветви которой сильно нависают над игровой зоной.

«Ранее жители выступали за то, чтобы оставить дерево: оно дает хорошую тень и давно стало частью привычного облика двора. Однако его наклон и состояние вызывали серьезные опасения: одна из веток представляла опасность для будут игровой зоны. Чтобы принять однозначное решение, на место пригласили профильного специалиста. С помощью современного оборудования эксперт провел детальное обследование дерева и подтвердил наличие гнили на отдельном участке ствола. Хоть поражение и не столь масштабное, потенциальный риск падения остается», — рассказал Артур Суворов.

Администрация округа и профильный специалист приняли решение удалить дерево. Взамен на этом участке планируют высадить более десяти голубых елей. Дополнительное озеленение проведут в сентябре.