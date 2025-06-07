Замглавы Мытищ Алексей Асеев проверил качество содержания двух дворов

Руководители администрации городского округа Мытищи продолжают еженедельные обходы территорий. Первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Асеев проверил качество содержания дворов у дома № 32 по улице Академика Каргина и у дома № 17 на Первомайской улице.

Вместе с Алексеем Асеевым на обход вышли руководители управления жилищно-коммунального хозяйства, Муниципального бюджетного учреждения «Леспаркхоз», представители управляющей компании и местные жители.

Алексей Асеев дал поручение до 16 июня обустроить ограждение и деревянный настил на тропинку у многоквартирного дома № 17 на Первомайской улице со стороны третьего подъезда, очистить приямки и проверить состояние напольной плитки во всех подъездах.

Помимо этого, до 20 июня рассмотрят возможность монтажа ливневого стока у третьего подъезда того же дома, обновления дорожки входной группы второго подъезда, приведения в порядок проводов «слаботочки» во втором подъезде, нанесения на маяки даты установки на фасаде дома у первого подъезда.