Замглавы Мытищ Алексей Асеев проконтролировал строительство школы и детского сада

В жилом комплексе «Мытищи Парк» комиссия под руководством первого заместителя главы округа Алексея Асеева провела проверку строительства двух ключевых социальных объектов — школы и детского сада — в рамках Народной программы и партийного проекта «Новая школа». Школа на 1,1 тысячи мест уже полностью готова по фасадным и кровельным работам.

Сейчас на объекте работают 115 человек, завершается подключение инженерных сетей, ведется чистовая отделка помещений и стяжка полов. Для образовательного процесса закуплено все необходимое технологическое оборудование.

Благоустройство прилегающей территории выполнено на 70%. Ведется создание спортивного ядра, которое войдет в программу «Открытый стадион» и станет доступным для занятий спортом жителей Мытищ. Открытие школы намечено на 1 сентября 2025 года.

Что касается детского сада на 450 мест, то здесь выполнено около 50% монолитного каркаса здания. В ближайший месяц строители приступят к каменной кладке и кровельным работам. Общая готовность объекта составляет примерно 20%, рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая. Планируется, что детский сад откроется 1 сентября 2026 года.

Реализация Народной программы и проекта «Новая школа» остается одним из приоритетов. Строительство новых образовательных учреждений в жилых комплексах, таких как «Мытищи Парк», способствует обеспечению доступного и качественного образования для всех детей округа.

Ввод этих социальных объектов в эксплуатацию станет значительным шагом в развитии инфраструктуры жилого комплекса и улучшении условий жизни его жителей.