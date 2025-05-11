Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями деревень Топорково и Улиткино

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков традиционно встретился с жителями деревень Топорково и Улиткино в День Победы, чтобы отдать дань памяти землякам, сражавшимся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Совместно с руководителем территориального отдела Анискинское Мариной Фроловой, коллективом Дома культуры и местными жителями они в торжественной обстановке возложили цветы к мемориалу.

В начале войны на фронт ушли 1,6 тысячи жителей Лосино-Петровского, из которых 670 не вернулись домой. Роман Мещеряков отметил, что особенно важно передать память молодому поколению, чтобы никто не исказил историю нашего народа.

Преемственность поколений сегодня обеспечивают наши защитники, находящиеся на передовой, которые с огромным мужеством отстаивают независимость и честь страны. Заместитель главы округа выразил глубокую благодарность каждому, кто самоотверженно служит Родине и приближает победу как на фронте, так и в тылу.