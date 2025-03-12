Замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец навестила семью бойца СВО

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский навестила семью бойца специальной военной операции из поселка Свердловского. Участники встречи обсудили хозяйственные и бытовые вопросы.

Глава семейства Сергей добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Дома его ждут супруга Вера, дочери Софья и Милана. Обе девочки учатся в школе, гордятся своим отцом и надеются на встречу. Софье вручили подарок ко дню рождения.

Супруга Вера и замглавы Валентина Тропанец обсудили хозяйственные и бытовые вопросы.

«Встреча получилась душевной. Буду поддерживать связь с семьей и помогать. Благодарю Веру Ивановну за теплый прием. Центр поддержки участников СВО и их семей продолжает работу», — добавила Валентина Тропанец.

Обратиться в Центр поддержки можно по телефонам 8 (496) 569-44-19 и 8 (916) 986-17-75.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.