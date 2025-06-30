Набережную Суворовских прудов благоустроили в Лосино-Петровском. Там появилась велодорожка протяженностью 1,6 километра, парковка и удобная входная группа.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы затронули 4,6 гектара.

В ходе работ на территории обустроили пляж, набережную, спортивные площадки и новую парковку. Там также провели озеленение — высадили кустарники, деревья и цветы.

Для безопасности гостей установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Благоустройство провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая направлена на создание новых инфраструктурных объектов.