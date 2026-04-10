Замглавы Лобни стал членом жюри областного конкурса учителей

Первый заместитель главы округа Владимир Зиновьев будет участвовать в мероприятии «Учитель года Подмосковья — 2026» в качестве судьи. Финал четвертого этапа состязания прошел 9 апреля.

На конкурсном испытании «Мастер-класс» финалисты представили свои уникальные методики и инновационные подходы к преподаванию. Ключевой темой стало использование искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе. Учителя показали практические кейсы по персонализации обучения, автоматизации рутинных задач и созданию новых интерактивных форматов.

Владимир Зиновьев отметил, что это ценный обмен опытом в условиях стремительного развития технологий. Большое внимание уделили формированию эмоционального интеллекта у школьников — развитию эмпатии, саморегуляции и навыков эффективного взаимодействия.

Конкурсанты также продемонстрировали методики проектного обучения, практики преподавания иностранных языков на основе нейропсихологии и примеры организации групповой работы. Финалистов ждут новые испытания, а затем — объявление победителя.