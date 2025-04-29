Замглавы Красногорска провела встречу со старостами округа

Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили на мероприятии в администрации Красногорска. Участниками стали старосты населенных пунктов округа.

На встрече обсудили, как грамотно организовать мероприятия к празднику. Все рекомендации приняла в работу первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Другими темами совещания стали вопросы обеспечения ресурсами, ремонта дорог и содержания спортивных и детских площадок. По словам представителей администрации муниципалитета, часть задач берут в работу оперативно, часть — включают в долгосрочные программы.

Отметим, что подобные встречи со старостами сельских населенных пунктов проходят в Красногорске раз в месяц. Благодаря такому взаимодействию важные вопросы удается решать оперативно и эффективно.