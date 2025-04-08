Замглавы Красногорска провела встречу с жителями поселка Нахабино

Вопросы из сферы здравоохранения обсудили на встрече с жителями в Красногорске. В мероприятии поучаствовала первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина.

Встреча состоялась по поручению главы муниципалитета. На ней поговорили о строящемся здании нового корпуса поликлиники № 4.

В новой пятиэтажке разместят современное оборудование. Также работа корпуса поможет удовлетворить увеличивающийся спрос на медицинские услуги в поселке.

На встрече обсудили кадровые вопросы, которые касаются как поликлиники, так и медицинского пункта на Красноармейской улице. Решать проблему будут с помощью привлечения молодых специалистов и профессионалов узкого профиля. По планам в 2026 году после сдачи нового корпуса в эксплуатацию учреждение должно работать с полной нагрузкой.

«Как и всегда, мы спросили обо всех проблемах, существующих в Нахабино, отметили позитивные изменения, но и получили новые задачи, которые, безусловно, решим», — сказала Наталья Тимошина.

Такие встречи решили проводить каждый квартал.