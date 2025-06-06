Замглавы Котельников Мария Галузо проверила работу центра нейропсихологии

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо проверила работу центра нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок». Учреждение работает в муниципалитете с сентября 2024 года.

В центре на постоянной основе работают с детьми, которым необходима помощь для правильного развития. В настоящий момент здесь числятся около 50 воспитанников.

Руководитель Ольга Андреева рассказала Марии Галузо про услуги и методики, которые применяют в центре. Она отметила, что важно создать для ребенка комфортные условия обучения, окружить вниманием и заботой.

Сейчас центр находится в процессе получения статуса социального предприятия. Это поможет получить региональные льготные займы и субсидии. Руководитель Ольга Андреева уже подала заявку на возмещение затрат по аренде помещений в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отметим, в Котельниках работают более 20 центров дополнительного образования для детей и взрослых.