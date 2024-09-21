Замглавы Фрязина проверила работу банного комплекса после жалоб жителей

Жители Фрязина жаловались на черный дым от местного банного комплекса. Встречу с директором организации провела заместитель главы муниципалитета.

Большое количество жалоб от жителей Фрязина поступило на регулярный высокий столб черного дыма из комплекса «Русские бани» и сильный запах гари.

Проверить работу организации приехали заместитель главы городского округа Фрязино Наталия Князева, муниципальный депутат Елена Шульга, сотрудники отдела экологии администрации и активные жители.

Директор Сергей Бандура пояснил, что клубы дыма из дымохода бани объясняются разницей температур: с приходом холодных ночей банная печь и дымоход успевают остыть, поэтому для работы банного комплекса днем банную печь начинают прогревать поздно вечером, а появление дыма связано с воздушным давлением.

Сергей отметил, что сотрудники не используют химические розжиги или материалы плохого качества. Наталия Князева осмотрела место хранения дров. Она договорилась с директором о необходимости более тщательного подхода к качеству дров.

Также в районе банного комплекса сотрудники «Мособлэкомониторинга» проверят атмосферу воздуха и определят концентрацию загрязняющих веществ.

Отметим, что банный комплекс на Вокзальной улице популярен не только среди жителей, но и среди гостей города.

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