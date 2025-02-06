Замглавы Фрязина проверил ремонт дома № 8 на Институтской улице

Первый заместитель главы округа Нодар Бощеван в рамках планового обхода встретился с жителями многоквартирного дома № 8. Администрация уделяет особое внимание ремонту фасада этого здания.

Жильцы ранее обращались в управляющую компанию с жалобами на аварийное состояние фасада. Соответствующие работы были выполнены, но замечания по состоянию входной группы и кровли остались. Слишком усердная работа дворников привела к разрушению ступенек на входе в подъезд. Восстановительные работы проведут при наступлении устойчивых плюсовых температур.

В ходе встречи также был проведен осмотр чердачного помещения и состояния кровли. Визуальных замечаний выявлено не было, однако администрация пообещала следить за ситуацией в период осадков. Представители обслуживающей организации сообщили жителей, что замена оконных рам в подъезде по их просьбе запланирована на третий квартал 2025 года.

Нодар Бощеван поблагодарил жителей дома за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество. Администрация Фрязина и в дальнейшем намерена уделять особое внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства.