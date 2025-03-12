Замглавы Фрязина проверил инженерные системы дома № 14 на улице Горького

Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Горячев провел срочную выездную встречу с жителями дома. Поводом для оперативного совещания с ответственными коммунальными службами стали жалобы на пониженную температуру горячей воды в квартирах.

Жильцы дома рассказали, что горячее водоснабжение не соответствует нормативным требованиям, что создает значительные неудобства. Сергей Горячев подробно разъяснил, что администрация города знает о сложившейся ситуации и уже ведет работу с ресурсоснабжающими организациями для выявления причины теплопотери.

Сотрудники управляющей организации «Жилсервис Фрязино» и предприятия «Теплосеть Фрязино» уже провели ремонтные работы. Параметры температуры стали выравниваться. Замглавы округа подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле, и пообещал, что все замечания жителей будут тщательно проанализированы.

В ходе встречи также обсудили возможные технические решения, включая модернизацию оборудования и оптимизацию работы тепловых сетей.