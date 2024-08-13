Замглавы Чехова Артем Попов поздравил жителей с Днем строителя

В городском округе Чехов прошли торжества, посвященные Дню строителя. По поручению главы Михаила Собакина его заместитель Артем Попов поздравил сотрудников управления капитального строительства и ремонта администрации, вручив им благодарственные письма.

Артем Попов поблагодарил всех за ответственный труд, преданность делу и весомый вклад в развитие округа. Благодаря слаженной работе и профессионализму строителей Чехов становится более современным, комфортным и красивым.

«Желаю всем строителям крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов! Пусть ваш созидательный труд всегда находит отклик и признание граждан. С праздником!» — добавил первый заместитель главы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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