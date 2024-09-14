Замглавы Чехова Артем Попов посетил логистическое предприятие

Первый заместитель главы Чехова посетил предприятие FM Logistic Rus. Компания занимается логистикой. На встрече показали масштабы производства, а также обсудили взаимодействие с органами местного самоуправления.

FM Logistic Rus работает в Чехове с 2003 года. Сегодня компания является одним из лидеров российского рынка логистики, обслуживающим различные отрасли, включая ретейл и медицину.

Предприятие предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочками поставок, имеет сеть складских комплексов в 14 странах мира.

Первый замглавы Чехова Артем Попов посетил предприятие по поручению главы городского округа Михаила Собакина. Сейчас в компании работают 1115 сотрудников.

«Впечатляют масштабы и технологичность этого распределительного центра с его современными складскими мощностями, эффективными системами управления запасами и грузопотоками. FM Logistic демонстрирует высокий уровень организации логистических процессов, отвечающих самым строгим требованиям клиентов», — сказал заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, что подобные встречи позволяют развивать эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с муниципальными предприятиями. Это, в свою очередь, улучшает инвестиционный климат.

Задача активно вести работу в этом направлении была озвучена на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».