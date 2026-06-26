Заместители главы Балашихи провели встречу с жителями микрорайона Авиаторов

Мероприятие в формате выездной администрации состоялось 25 июня в школе № 26. В нем приняли участие заместители главы округа Дмитрий Варнавский и Алексей Ковалев, а также профильные начальники управлений администрации.

Встреча включала в себя тематический прием граждан и общение с жителями в формате живого диалога. Основными темами стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, транспорт и социальная сфера.

«Одна из главных тем, которая наиболее волнует жителей — это транспорт. Мы обсудили оптимизацию маршрутов общественного транспорта, в частности автобусов, которые бы заезжали в микрорайон и забирали жителей с улиц Кожедуба и Колдунова, а не только с конечной остановки», — поделился Дмитрий Варнавский.

Его коллега Алексей Ковалев выступил с докладом по вопросам, связанными с транспортной доступностью в микрорайоне. Особое внимание уделили увеличению парковочных мест.

«В районе пересечения улиц Летной, Кожедуба и Третьяка появится около 250 мест. Часть парковочных мест откроют уже летом, остальное станет доступным для жителей осенью. Также еще 220 парковочных мест оборудуют в районе котельной», — отметил Алексей Ковалев.

Кроме того, в 2026 году запланировано строительство двух новых остановочных павильонов: на улице Третьяка и на улице Орджоникидзе.

Заместители главы округа регулярно проводят встречи в разных микрорайонах. Наиболее востребованными остаются вопросы содержания территорий, транспорта, медицины, спорта, образования и благоустройства.