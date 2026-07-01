Заместителю главного врача из Воскресенска присвоили звание «Заслуженный врач России»

Заместитель главного врача «Воскресенской больницы» Наталья Муравьева получила звание «Заслуженный врач России». Сегодня она совмещает административную работу с приемом пациентов в качестве эндокринолога.

Признание заслуг доктора произошло в марте. В июне в парке усадьбы «Кривякино» состоялось торжественное награждение выдающихся врачей и медиков округа в честь Дня медицинского работника.

Наталья Муравьева рассказала, что с детских лет знала о своем желании стать врачом. После окончания школы она попыталась поступить в медицинский институт, но не получилось. Поэтому год работала санитаркой в гинекологическом отделении, а потом поступила в Рязанский государственный медицинский университет.

В Воскресенск Наталья Муравьева вернулась работать в 1994 году. Она прошла интернатуру и стала участковым терапевтом. Затем прошла переподготовку по эндокринологии. После некоторого времени работы эндокринологом ее пригласили в терапевтическое отделение. В 2005 году главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман предложил ей стать заведующей поликлиникой № 5. Позже ее назначили заместителем главного врача по поликлинической работе.

«Помимо работы заместителем главного врача, я веду прием как врач-эндокринолог. Но не очень много: два раза в неделю по два часа принимаю пациентов», — отметила Наталья Муравьева.

По ее мнению, терапевту надо обладать обширными знаниями в различных областях медицины, чтобы поставить диагноз пациенту. Эндокринологию она называет еще более интересной медицинской наукой, которая продвигается вперед очень большими темпами.

Несмотря на большую занятость, Наталья Алексеевна успевает уделять время себе и семье. Она любит путешествовать, заниматься спортом, готовить, читать книги и выращивать розы.