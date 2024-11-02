Администрация Жуковского проверила состояние дворов

Заместители главы муниципалитета совершили пешие обходы дворов и придомовых территорий в Жуковском. Объектами проверки стали места на девяти улицах города.

Сотрудников администрации сопровождали депутаты городского совета, представители управляющих компаний и активные жители. Они проверили содержание дворовых территорий на улицах Чкалова, Гагарина, Маяковского, Федотова, Дугина, Горького, Менделеева, Нижегородской и Луч.

В ходе проверки были сделаны замечания, касающиеся содержания контейнерных площадок, уборки мусора и опавшей листвы, обрезки кустарников и спила аварийных деревьев. Все эти вопросы взяли на отработку специалисты управляющих организаций.

Такие пешие обходы в городском округе проводятся регулярно. График проверок публикуется в социальных сетях и телеграм-канале администрации.

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