Заместители главы Мытищ проверили содержание дворов на 5 улицах

Очередной обход территорий провели представители администрации Мытищ на улицах Мира, Пролетарской, Юбилейной, Троицкой и Щербакова. Большие работы по благоустройству запланировано здесь провести в округе.

Проверку состояния дворовых территорий и внутриквартальных проездов в очередной раз организовали заместители главы городского округа Мытищи.

«Продолжили инспектирование наших дворов. Выбор точек обусловили количеством обращений жителей, а также взяли те объекты, где предусмотрено комплексное благоустройство. Удовлетворительное состояние увидели сегодня, но и работы все равно много. Некоторые объекты пока не привели в надлежащее состояние. Управляющим компаниям по итогам объезда дали поручения об исправлении недостатков в четко установленные сроки», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров.