Заместители главы Мытищ проверили реконструкцию ВЗУ в поселке Здравница

Заместители главы округа Алексей Асеев и Александр Хаюров совместно с надзорными органами проверили реконструкцию водозаборного узла в поселке Здравница. Этот объект имеет ключевое значение для всей системы водоснабжения населенного пункта.

Основная цель работ — не только сохранить текущую производительность водозаборного узла на уровне 961 кубометра воды в сутки, но и кардинально повысить качество питьевой воды за счет внедрения современного оборудования. Строительная готовность объекта составляет 41%.

Павильон № 1 уже готов к эксплуатации. В ближайшее время будут смонтированы новая станция второго подъема и станция обезжелезивания воды, которая позволит удалять из воды избыточные примеси. В помещении обустроили перекрытия для создания нового этажа под бытовые комнаты. Модернизация коммуникаций водоснабжения и водоотведения находится в активной стадии.

Завершение реконструкции позволит обеспечить жителей Здравницы чистой водой на долгие годы.