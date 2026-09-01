Заместители главы Мытищ проверили благоустройство дворов

31 августа заместители главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Иван Яськив провели проверку общественных пространств и дворов. По итогам мониторинга был выявлен ряд нарушений.

Заместители главы совместно с представителями управляющих компаний и лесопаркового хозяйства осмотрели пешеходные дорожки, придомовые территории и контейнерные площадки.

«Зафиксирован срыв графика вывоза мусорных отходов региональным оператором — ситуация взята на контроль. Также обнаружены факты ненадлежащей уборки придомовых территорий и захламления входных групп. По всем пунктам составлены протоколы с жесткими сроками устранения недочетов», — отметил Александр Хаюров.

Отдельное внимание уделили подготовке образовательных объектов. В частности, на улице Крестьянской, вблизи школы № 10, подрядная организация проводила замену трассы водоснабжения. В ближайшее время работы завершатся — подрядчик закончит укладку асфальтового покрытия. Кроме того, вопрос качества укладки плитки возле школы находится на контроле сотрудников администрации.