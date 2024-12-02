Акция по сдаче бесплатных анализов на ВИЧ началась в Котельниках

В Котельниках проходит акция, где жители могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Акцию организовал медицинский центр «Медлабтест».

Медицинский центр присоединился к федеральной акции по борьбе со СПИДом и организовал бесплатное взятие анализа на выявление вирусf иммунодефицита человека для жителей.

Директор медицинского центра Тимофей Кузнецов отметил, что взрослым важно проходить обследование крови не реже двух раз в год, в том числе и на вирусы.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо поблагодарила руководителя центра за работу с обществом по популяризации полезных привычек для здоровья. Жители и сотрудники, работающие на предприятиях города, также принимают участие в социальных акциях центра, которые проходят не реже четырех раз в год.

Анализы сдаются путем сдачи крови из вены: совершеннолетним необходимо взять с собой паспорт, а лица, которым нет 18, могут сдать анализ в присутствии родителей или опекуна.

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