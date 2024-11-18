Замглавы Лосино-Петровского провел прием жителей поселка Юность

Заместитель главы округа Михаил Пешков обсудил с жителями проблемы, связанные с парковкой и ремонтом. Встреча прошла в домах № 7 и № 9 поселка Юность.

В ходе встречи были озвучены два ключевых вопроса. Первый — брошенный автомобиль на гостевой парковке возле дома № 9. Машина без номеров и в неисправном состоянии. Пешков заверил, что этот транспорт будет эвакуирован как брошенный. Второй вопрос касался ремонта межпанельных швов в подъезде шестого и девятого домов. Сотрудниками управляющей компании «Инвестпроект» было разъяснено, что для начала работ необходимо подать заявку, и работы будут запланированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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