Территорию дома в поселке Свердловский очистили по просьбе жителей

Жители поселка Свердловский пожаловались на расположение мусорных баков слишком близко к их дому. Заместитель главы Лосино-Петровского Вера Алексеева встретилась с жителями вместе с управляющей компании.

Причиной неудобного размещения контейнеров стали ремонтные работы, из-за которых баки временно переместили под окна жилого дома. Кроме того, вывоз мусора проводился с нарушениями.

По итогам встречи контейнеры были перенесены на безопасное расстояние, а руководству МБУ «Городское хозяйство» напомнили о необходимости следить за чистотой на площадке.

«Такие встречи помогают быстро решать проблемы, которые волнуют жителей. Спасибо всем, кто пришёл и участвовал в обсуждении», — отметила Вера Алексеева.

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