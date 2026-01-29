Заместитель главы Балашихи провел встречу с жителями микрорайона Купавна

Заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский встретился с жителями микрорайона Купавна в формате выездной администрации. Во встрече также участвовали представители профильных подразделений администрации и ресурсоснабжающих организаций.

Главной темой обсуждения стало содержание территории в зимний период. Жители поднимали обращения, связанные с уборкой снега, расчисткой дорожной сети и тротуаров. Отдельное внимание уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства: представители поставщиков воды и тепла доложили о состоянии ресурсоснабжения.

«Все вопросы мы постарались подробно разобрать, дать необходимые разъяснения. На сегодняшний день каких-либо глобальных проблем с отоплением и водоснабжением в микрорайоне нет. Что касается ликвидации последствий снегопада — ведутся регулярные работы, в усиленном режиме работают и дворники, и спецтехника», — отметил Дмитрий Варнавский.

Все обращения жителей зафиксированы и взяты на контроль профильными службами администрации. Выездные администрации регулярно проводятся в разных микрорайонах Балашихи и позволяют оперативно реагировать на запросы граждан.