Замену кровли здания гимназии № 5 завершили в Люберцах

В гимназии № 5, расположенной по адресу Октябрьский проспект, дом 348 в городском округе Люберцы, специалисты завершили замену кровли в рамках капитального ремонта. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Здание гимназии было построено в 1962 году и включено в государственную программу капитального ремонта, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас подрядчик завершает установку окон и монтаж коммуникаций, облицовывает фасад, ведет внутреннюю отделку помещений. Важно, что в ходе капремонта удалось провести перепланировку, и теперь на 1-м этаже гимназии появилась полноценная столовая», — отметил Владимир Волков.

Кроме того, специалисты займутся благоустройством прилегающей территории, приобретут новую мебель и современное оборудование. Ожидается, что все работы будут завершены к 1 сентября, когда обновленная гимназия откроет двери для учеников.

В этом году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов.