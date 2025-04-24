Замену гранитных элементов мемориала «Вечный огонь» завершили в Люберцах

Работы по реконструкции мемориала «Вечный огонь» подходят к завершению. Специалисты уже заменили гранитные элементы комплекса и приступили к благоустройству территории.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что сейчас строители укладывают новое плиточное покрытие. На следующей неделе планируется посадка елей. После завершения реконструкции сотрудники Мособлгаза выполнят техническое обслуживание газового оборудования и зажгут Вечный огонь на мемориале. Работы идут точно по графику.

Сквер у мемориального комплекса «Вечный огонь» стал победителем всероссийского голосования «Формирование комфортной городской среды». Руководитель муниципалитета напомнил, что голосование за отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году продолжается на портале госуслуг.

Жители Люберец до 12 июня могут отдать свой голос за один из следующих объектов: сквер «Аллея Мира», набережная Кореневского пруда, Каштановая аллея в Октябрьском, Красковский карьер, береговая линия пруда Шевченко и сквер Победы в Малаховке.