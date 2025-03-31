Зал для занятий спортивным метанием ножа открыли в Подольске

На церемонии в СК «Спорт-Сервис» присутствовали заместитель главы округа Вадим Буров, вице-президент общероссийской федерации Александр Фроловский и президент областной федерации Юрий Вахрушев. Руководитель подольского отделения Руслан Кучер отметил, что это значимый день для спорта. Новый зал станет важной частью спортивной жизни города и поможет воспитать будущих чемпионов.

В конце мероприятия наградили юных спортсменов, показавших лучшие результаты на первенстве округа среди ребят 10-11 и 12-13 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, в Московской области открыли около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в Мытищинском округе, а также в Реутове.