Зал для фехтования отремонтируют в Дубне

Специалисты приступили к обновлению зала, в котором тренируются около 30 фехтовальщиков Дубны. Здесь также проходят городские состязания.

Рабочие уже закрепили на стене защитное покрытие из алюминия, чтобы на тренировках ей больше не наносили повреждения шпагами. Здесь также обновят систему освещения: установят новые светильники и переместят их ровно над дорожками для фехтования.

Также уже преобразились стены, завершен косметический ремонт в раздевалке. После специалисты обновят напольное покрытие и потолочную плитку, заменят защитные экраны радиаторов отопления.

«Решение о модернизации фехтовального зала нами было принято, поскольку ремонта здесь не было с тех пор, как он был оборудован для работы этой секции. Требовалось обновить систему освещения, переместить светильники для удобства тех, кто тренируется, освежить помещение», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Все работы должны завершить до 25 сентября.