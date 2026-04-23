Закупки у самозанятых в Подмосковье достигли 440 млн рублей в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года общий объем закупок крупнейших госзаказчиков у самозанятых в Московской области достиг 440 миллионов рублей, что позволило региону войти в число лидеров по этому показателю в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем закупок в России за этот период составил 5,9 миллиарда рублей. Количество поставщиков, работающих в режиме налога на профессиональный доход (НПД), превысило 3 тысячи человек.

«Предоставление самозанятым преференций по аналогии с теми, которые имеют МСП при работе по 223-ФЗ, стимулировало их активное вовлечение в закупки в качестве поставщиков», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Две трети общего объема закупок крупнейших заказчиков у самозанятых в первом квартале 2026 года пришлось на финансовые и страховые услуги — 3,83 миллиарда рублей. Около 7% (429 миллионов рублей) составили закупки профессиональных, научных и технических услуг. Порядка 3% (190 миллионов рублей) — услуги в области творчества, искусства и развлечений. Примерно по 2% пришлось на услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги и услуги в области образования.