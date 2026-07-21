Закрытие смены летнего лагеря прошло в библиотеке в Люберцах

В библиотеке «Бригантина» завершилась очередная смена летнего лагеря, который работает уже четвертый год. По традиции ребята сами подготовили и представили зрителям спектакль.

Летом библиотека проводит две смены: каждая длится около трех недель, и все это время дети приходят сюда каждый день — на игры, мастер-классы, занятия и репетиции. Дни в лагере расписаны буквально по часам.

За тем, чтобы смена прошла интересно и насыщенно, следят сотрудники библиотеки и вожатые. «Ребята занимаются с педагогами, театральные постановки делают. Также занимаются с логопедом, она с ними логические задачки решает. У нас проходят мастер-классы, интерактивные программы, прогулки на свежем воздухе, зарядки», — рассказала ведущий библиотекарь Дарья Никишина.

В этом году для спектакля ребята выбрали сказку Павла Бажова — историю об Огневушке-поскакушке. Готовились к премьере всей сменой.

После спектакля юных актеров ждало чаепитие, которым и завершилась вторая летняя смена в библиотеке «Бригантина».