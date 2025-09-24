Закрытие летнего сезона пройдет в парках Богородского округа

Последние теплые дни уходящего лета подходят к концу, а это значит, что в Богородском округе готовятся к закрытию летнего сезона. Праздничные мероприятия пройдут сразу на двух площадках — в Глуховском парке и парке «Роща».

Закрытие летнего сезона состоится 28 сентября в 12:00. Для гостей подготовили насыщенную программу: творческие мастер-классы, спортивные состязания и множество приятных сюрпризов.

По традиции, в четверг, 25 сентября, в Центральном парке в 17:00 пройдут занятия по основам спортивно-бального танца «Танцы Голд». Присоединиться смогут все желающие в возрасте от 50 лет.

В пятницу, 26 сентября, в Глуховском парке в 11:00 и в Центральном парке в 13:00 пройдут занятия по Северной ходьбе, а в 16:00 в павильоне Центрального парка продолжит свои занятия любительское объединение «Фото парк».

27 сентября в Центральном парке ожидается большой праздничный день. В 12:00 начнутся детские и спортивные программы, после них состоятся концерты и спектакли, а в 20:00 выступит популярная группа MaKaKa team.