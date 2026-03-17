Закрытие ледового сезона прошло в Дубне

Последние сеансы массового катания состоялись на ледовых площадках 15 марта. Посетители признались, что будут скучать и очень ждать следующую зиму, чтобы вновь вернуться на катки.

В этом сезоне в Дубне впервые прошел областной фестиваль «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха. Спортсмены-любители участвовали в конкурсе, а лучшие по итогам отбора выступили на гала-концерте.

«Уже второй год подряд при поддержке губернатора в Дубне работают зимние катки — тысячи жителей приходили в будние и выходные дни, чтобы отдохнуть на этих площадках под открытым небом. Каток стал местом для отдыха, спорта и встреч с друзьями», — отметил глава муниципалитета Максим Тихомиров.

В зимнем сезоне сезон жители и гости Дубны посетили катки более 60 тысяч раз.