Закрытие лагерной смены прошло в кадетской школе в Воскресенске

Всех участников разделили на две команды по 14 человек в каждой. Ребятам нужно было преодолеть несколько увлекательных этапов, состоящих из сложных заданий и логических загадок: «Костяная рука», «Спасите утопающего», «Шар Фортуны!», «Не затопи „Титаник“», «Червивый компот», «Пасть Тигра» и другие.

На одном из этапов участникам нужно было пройти полосу препятствий, не касаясь пола, на другом — наполнить бутылку водой, чтобы вытащить из нее поплавок. В заданиях на меткость детям предлагалось лопнуть шарики дротиками и пострелять по бутылкам из пистолета.

За прохождение каждого этапа команды получали ключи, которые в конце игры могли обменять на подсказку, чтобы разгадать загаданное слово «лето».

Победители получили сладкие призы. Кроме того, каждому ребенку вручили памятный подарок.

Всего в лагере кадетской школы были 75 человек. Ежедневно его посещали примерно 50-55 детей.

«Наша лагерная смена посвящена детству, юности. Ребята каждый день участвовали в разных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах», — рассказала педагог, заместитель начальника лагеря Воскресенской кадетской школы Екатерина Зачесова