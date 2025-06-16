Закрытие IX регионального фестиваля «7яФест» прошло в Павловском Посаде

В городском парке Павлово-Посадского округа состоялся традиционный семейный фестиваль «7яФест», который собрал около шести тысяч участников и гостей. Церемония закрытия мероприятия прошла 15 июня.

Главная цель фестиваля — не только объединить семьи, но и укрепить общественные связи. Мероприятие продемонстрировало жителям округа важность семейного досуга и показало положительный пример крепких семейных ценностей.

В завершение фестиваля прошла торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурсов, проводившихся в рамках события. Организаторы отметили благодарственными подарками своих партнеров: дирекцию Парков округа (в лице Ольги Петренко), студию графического дизайна «Арт-Сфера» (директор Станислав Ендубаев и дизайнер Наталья Девятерикова), творческую мастерскую-музей Арт-изба Аверкиево, ВИП Клуб «Вохонский ратник», а также Яну Загоруйко с Ростовыми-Куклами Мимишки и Молодежный Центр «Авангард».

Андрей Афанасьев подчеркнул важность волонтерской команды творческой мастерской «Росток», объединяющей более 100 активных участников, которые помогают в организации социальных проектов. Он отметил, что благодаря конкурсам хештегов и ФотоКвеста о фестивале узнало еще больше людей.

Фестиваль реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Павлово-Посадского городского округа. Организатор — Центр развития и поддержки семьи «Росток».