Закрытие фестиваля юношеского спорта прошло в Наро-Фоминске
В фестивале приняли участие более 1,5 тысяч школьников. Церемонию закрытия провели в культурно-спортивном комплексе «Нара».
Спортивный фестиваль проводится в Наро-Фоминске с 2001 года.
«Ребята большие молодцы. Сегодня мы их награждали. Я считаю, что они оказывают хороший пример подрастающему поколению. Я вижу много знакомых лиц, которые параллельно занимаются в спортивных школах. Хочется на них равняться. Огромное спасибо управлению образования и главе за интересный фестиваль. Организаторы тоже все здорово сделали», — сказал директор комплекса «Нара», муниципальный депутат Константин Павлов.
Спортивные состязания проходили по девяти дисциплинам: мини-футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон, эстафетное плавание и лыжные эстафеты. В итоге определили лучшие команды. Среди младших школьников первыми стали ребята из школы № 4.
«Очень важно, что в последнее время большое внимание уделяется развитию спорта в этом городе: открывается большое количество площадок и проводится большое количество мероприятий. Популяризация спорта приводит к тому, что дети учатся не только заниматься спортом, это формирует здоровый образ жизни», — сказала директор школы № 5 Виктория Блашковская.
Командам, занявшим первые пять мест в общем зачете, вручили денежные премии. Отличившиеся школьники получили медали «Лучший спортсмен».