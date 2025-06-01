Закрытие фестиваля юношеского спорта прошло в Наро-Фоминске

В фестивале приняли участие более 1,5 тысяч школьников. Церемонию закрытия провели в культурно-спортивном комплексе «Нара».

Спортивный фестиваль проводится в Наро-Фоминске с 2001 года.

«Ребята большие молодцы. Сегодня мы их награждали. Я считаю, что они оказывают хороший пример подрастающему поколению. Я вижу много знакомых лиц, которые параллельно занимаются в спортивных школах. Хочется на них равняться. Огромное спасибо управлению образования и главе за интересный фестиваль. Организаторы тоже все здорово сделали», — сказал директор комплекса «Нара», муниципальный депутат Константин Павлов.