Законопроект для поддержки креативных индустрий разработают в Подмосковье

Форум «100% креатив» прошел в Красногорске и объединил больше тысячи человек. На мероприятии, организованном Мособлдумой и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, работали восемь тематических секций, ярмарка и мастер-классы.

Подмосковье входит в топ-3 регионов России по количеству малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий. В Московской области их более 20 тысяч, включая знаменитые на весь мир народные художественные промыслы. Правительство планирует еще эффективнее развивать эту сферу, для чего понадобятся законодательные решения.

«Сейчас мы работаем над проектом регионального закона о креативных индустриях. Мы обсуждаем действенные механизмы поддержки креативного предпринимательства. Важно на выходе получить эффективный закон», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов

«Наши федеральные коллеги уже свою работу сделали — они приняли федеральный закон о креативных индустриях. Региональный закон сейчас проходит подготовку. Создана рабочая группа, и мы ждем предложений», — говорит заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Предполагается, что новый закон предусмотрит внедрение культурных кодов в повседневную жизнь региона, принесет развитие инфраструктуры и новые событийные проекты. Это, безусловно, и финансовая поддержка креативных индустрий.

«У нас уже есть целый ряд мер поддержки, которые помогают, в том числе и представителям креативного бизнеса. Так что логично и правильно, чтобы направлением занимался Мининвест. Мы всегда готовы включаться в активную работу, открыты к диалогу», — сделал акцент заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Законопроект планируется вынести на рассмотрение в осеннюю сессию Мособлдумы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».