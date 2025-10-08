Заключительный тур сезона Юношеской футбольной лиги пройдет в Химках 11 октября

В Химках 11 октября пройдет заключительный тур Юношеской футбольной лиги «Центр». Матчи состоятся на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки», расположенного по адресу: улица Машинцева, дом № 2.

Футболисты Спортивной школы олимпийского резерва «Химки» встретятся с командой из Орла. В 10:00 начнется матч команд 2010 года рождения, а в 13:00 сыграют футболисты 2009 года.

«В этом году Юношеская футбольная лига не так „урожайна“ для химчан, как в прошлом сезоне. Команды Александра Сергеева и Ярослава Францева ведут борьбу за шестые-восьмые места. Однако нужно достойно завершить выступление в турнире Центрального федерального округа», — сказал старший инструктор спортшколы Григорий Коваленко.

Он также поблагодарил всех болельщиков за верность и преданность командам Академии

Вход для зрителей свободный. Трансляцию матчей можно будет посмотреть в социальных сетях.