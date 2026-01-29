Заключить браки в День влюбленных планируют 14 пар в Подольске

В Подольске 14 пар подали заявления на регистрацию брака 14 февраля в День всех влюбленных. Это на 10 пар больше, чем в 2025 году.

В текущем году романтический праздник приходится на субботу, этот день привлекателен для свадебных церемоний. Многие пары для заключения брака выбирают красивые выездные площадки. Одним из самых популярных мест является органный зал культурно-просветительского центра «Дубровицы». Он входит в топ-3 в регионе.

Впереди еще будет множество праздничных и красивых дат для регистрации брака. Подать заявление можно через портал Госуслуг и в МФЦ (улица Кирова, 39; микрорайон Климовск, улица Заводская, 7).

Дополнительную информацию о регистрации брака, выездных площадках и организации свадеб можно узнать по телефонам: 8 (4967) 54-47-87, 8 (4967) 54-96-30 и на портале «Свадьбы Подмосковья».