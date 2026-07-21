Заявки на согласование предоставления земель подали 40 тысяч раз в Подмосковье

С начала года через региональный портал было подано около 40 тысяч заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков. Эта услуга доступна, если границы участка не определены или информация о них отсутствует в ЕГРН, пояснили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Предварительное согласование позволяет узнать, можно ли получить участок без торгов, а также определить вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект автоматически распознает прикрепленные файлы и выявляет неверные документы.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» находится в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Она предоставляется бесплатно.