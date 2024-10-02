Конкурс молодых талантов пройдет в Мытищах в октябре
Организатором конкурса выступил молодежный центр «Импульс». Участниками станут жители Мытищ от 14 до 35 лет.
«Зажги» — это возможность для танцоров, певцов и артистов проявить свои таланты. Традиционно этот конкурс для жителей Мытищ проводит молодежный центр «Импульс». Заявки на участие можно было подать до 1 октября, приложив анкету и видео с номером.
Оценивать жюри будет как сольных артистов, так и команды, по трем направлениям: хореография, вокал и оригинальный жанр. Например, акробатика, стендап, пародирование, жонглирование.
Правила молодежного конкурса «Зажги» можно изучить в положении.
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