Конкурс молодых талантов пройдет в Мытищах в октябре

Организатором конкурса выступил молодежный центр «Импульс». Участниками станут жители Мытищ от 14 до 35 лет.

«Зажги» — это возможность для танцоров, певцов и артистов проявить свои таланты. Традиционно этот конкурс для жителей Мытищ проводит молодежный центр «Импульс». Заявки на участие можно было подать до 1 октября, приложив анкету и видео с номером.

Оценивать жюри будет как сольных артистов, так и команды, по трем направлениям: хореография, вокал и оригинальный жанр. Например, акробатика, стендап, пародирование, жонглирование.

Правила молодежного конкурса «Зажги» можно изучить в положении.

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