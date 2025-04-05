Захоронения Героев Советского Союза провели в порядок в Дубне

В Дубне ветераны, студенты местного подразделения Дмитровского техникума и волонтеры объединились, чтобы привести в порядок территорию Большеволжского кладбища. Особое внимание они уделили захоронениям Героев Советского Союза, поддерживая их в надлежащем состоянии круглый год благодаря шефству.

Председатель Совета ветеранов Дубны Наталья Шувикова отметила, что на этом кладбище покоятся четверо Героев. Волонтеры поддерживают связь с их семьями, чтобы оказывать помощь и при этом уважать семейные традиции.

На могиле Героя Советского Союза Ивана Травкина, у которого уже не осталось родственников, волонтеры провели больше всего времени: убрали листья и навели порядок. Также был благоустроен сквер у входа на кладбище.

«Наша молодежь всегда помогает старшему поколению, а в преддверии юбилея Великой Победы — особенно», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Помимо работы на кладбище, волонтеры и активисты «Молодой Гвардии» оказывают адресную помощь ветеранам: доставляют продукты и помогают с уборкой квартир. Сейчас, пока позволяет погода, они сосредоточены на благоустройстве города.

«Мы помогаем на всех знаковых территориях для города. В преддверии 80-летия Победы хотим сделать наш город идеальным», — признается руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Дубне Андрей Волков.