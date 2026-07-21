Захоронение шести защитников Москвы обнаружили в Наро-Фоминске

Поисковики отрядов «Бумеранг-ДОСААФ» и «Патриот» подняли останки шести защитников Москвы, погибших в декабрьских боях 1941 года, на частном участке в деревне Елагино. Захоронение, остававшееся неизвестным 85 лет, было обнаружено благодаря своевременной информации от владельцев земли.

Работы проводились в экстремально стесненных условиях — между дачными строениями, вплотную к фундаменту дома. Несмотря на двухметровый культурный слой и подтопление грунтовыми водами, бойцам отряда удалось полностью поднять все шесть тел. Каждое движение требовало ювелирной точности, чтобы не повредить останки и возможные артефакты.

По характерным признакам захоронение является войсковым, конца декабря 1941 года: тела уложены в один ряд, дно выстлано соломой и лапником, сверху накрыты шинелями. У пятерых под головами обнаружены противогазные сумки, у одного — каска СШ-40. При бойце найдены компас Адрианова 1941 года и вскрытый индивидуальный перевязочный пакет.

Личных вещей с данными не обнаружено, поэтому имена установить не удалось. Предположительно, останки принадлежат бойцам 201-й Латышской стрелковой дивизии 33-й армии, которая в декабре 1941 года вела ожесточенные бои за деревню Елагино, потеряв за пять дней около трех с половиной тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Захоронение бойцов с их боевыми товарищами состоится на мемориале в лесопарке «Елочки» в год 85-летия Битвы за Москву.