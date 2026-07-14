Захламление коридоров устранили в 460 жилых домах Подмосковья за месяц

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы Подмосковья за июнь устранили захламление межквартирных холлов и других мест общего пользования более чем в 460 многоквартирных домах. Работы выполнялись по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу.

Жители часто оставляют в коридорах велосипеды, коляски, мебель и другие вещи. Это запрещено по правилам пожарной безопасности.

В июне места общего пользования привели в порядок пос ледующим адресам:

город Люберцы, улица Солнечная, дом 6;

город Люберцы, проспект Октябрьский, дом 263;

город Раменское, улица Космонавтов, дом 5;

город Раменское, улица Высоковольтная, дом 22;

город Мытищи, улица Мира, дом 49;

город Мытищи, проспект Новомытищинский, дом 1к1.

Хранение личных вещей в коридорах и иных общедомовых зонах запрещено правилами пожарной безопасности. Ответственность за устранение таких нарушений в первую очередь несет управляющая организация. Получив заявку, УК обязана установить владельца вещей и добиться их уборки.

Если управляющая организация не принимает меры, жители могут обратиться в территориальный отдел министерства либо оставить новую заявку в ЕДС МО.