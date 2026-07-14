Захламление коридоров устранили в 460 жилых домах Подмосковья за месяц
Коммунальные службы Подмосковья за июнь устранили захламление межквартирных холлов и других мест общего пользования более чем в 460 многоквартирных домах. Работы выполнялись по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу.
Жители часто оставляют в коридорах велосипеды, коляски, мебель и другие вещи. Это запрещено по правилам пожарной безопасности.
В июне места общего пользования привели в порядок пос ледующим адресам:
- город Люберцы, улица Солнечная, дом 6;
- город Люберцы, проспект Октябрьский, дом 263;
- город Раменское, улица Космонавтов, дом 5;
- город Раменское, улица Высоковольтная, дом 22;
- город Мытищи, улица Мира, дом 49;
- город Мытищи, проспект Новомытищинский, дом 1к1.
Хранение личных вещей в коридорах и иных общедомовых зонах запрещено правилами пожарной безопасности. Ответственность за устранение таких нарушений в первую очередь несет управляющая организация. Получив заявку, УК обязана установить владельца вещей и добиться их уборки.
Если управляющая организация не принимает меры, жители могут обратиться в территориальный отдел министерства либо оставить новую заявку в ЕДС МО.