ЗАГС в Истре вошел в состав управления социального развития Подмосковья

Местный ЗАГС присоединился к окружной системе развития с 1 января 2025 года. Эти изменения никак не повлияют на оказание услуг.

Не только ЗАГС в Истре, но и в Одинцове, Краснознаменске и Звенигороде вошли в состав отдела окружного управления социального развития № 2 Министерства социального развития Московской области.

Сотрудники ЗАГСа все также принимают заявки в отделениях МФЦ в Дедовске и Истре. В городе на улице 9-й Гвардейской дивизии в доме № 36 можно заключить брак.

Кроме того, с начала 2025 года повысилась плата некоторых услуг. Например, за расторжение брака придется заплатить в 5 раз больше, но при этом пошлина за регистрацию не изменилась.

В этом году заключили 1028 браков — количество превысило статистику по разводам в два раза. Также увеличилась рождаемость в округе. В отделении ЗАГСа зарегистрировали 331 ребенка — по показателям это на сотню больше, чем в 2023 году.